Maltempo sul Nord, frane e allagamenti in Liguria e forti temporali in Emilia-Romagna

In Liguria le forti piogge stanno causando criticità in provincia di Savona, con allagamenti diffusi e alcune strade chiuse. Dopo il passaggio della perturbazione a Ponente, fa sapere la Regione, le aree attualmente più colpite sono quelle di Albenga e tutto l'entroterra, da Tovo San Giacomo, dove si sono registrati allagamenti lungo il torrente Maremola, a Ferrania (frazione di Cairo Montenotte) con il fiume Bormida parzialmente esondato in più punti, e Altare, in particolare nella zona industriale. A causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame durante l'allerta gialla per temporali lancia un appello "a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine". Solo nel tardo pomeriggio i bimbi sono potuti rientrare a casa sani e salvi. "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, - dichiara il sindaco - il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia a Celle ed Anas si è attivata". Il sindaco di Celle ha firmato un'ordinanza che sospende ogni attività didattica nella giornata di giovedì 17 ottobre.