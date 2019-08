Maltempo in tutto il Nord, esondazioni e smottamenti nel Lecchese: 50 persone sfollate

Lecco, smottamenti a causa del maltempo Ansa 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 3 di 26 Ansa 4 di 26 Ansa 5 di 26 Ansa 6 di 26 Ansa 7 di 26 Ansa 8 di 26 Ansa 9 di 26 Ansa 10 di 26 Ansa 11 di 26 Ansa 12 di 26 Ansa 13 di 26 Ansa 14 di 26 Ansa 15 di 26 Ansa 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 18 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La strada provinciale 67 è stata chiusa al transito. Vigili del fuoco, carabinieri, squadre sanitarie e di volontari locali, hanno effettuato verifiche in ogni mezzo e in tutta la zona per sincerarsi che gli smottamenti non abbiano coinvolto direttamente anche delle persone.



E' quindi stato d'allerta in tutta la Valsassina, la Valvarrone e nei centro dell'alto ramo lecchese del Lago di Como, già colpiti dalle alluvioni delle scorse settimane.



Danni anche in Alto Adige - In Alto Adige, il violento temporale con grandine che si è abbattuto sulla regione nelle ultime ore ha causato diversi danni. Sono stati sradicati diversi alberi secolari e alcuni tetti scoperchiati. In particolare in via Visitazione a Bolzano è crollato un antico cedro del libano che si è accasciato sul condominio di fronte. Tante le cantine e le strade allagate. I vigili del fuoco di Bolzano sono in azione insieme con i volontari, 140 gli interventi. Si temono gravi danni alle colture. In meno di venti minuti si sono scaricati sulla città 27mm di pioggia per metro quadrato. Oltre alle precipitazioni si sono registrate diffuse grandinate con diametro dei grani fino a 2 centimetri.



Allerta gialla in Piemonte - In Piemonte l'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha emanato un'allerta gialla per le prossime 48 ore su zone a nord del Po in Piemonte per temporali localizzati ma intensi. Possibili anche forti raffiche di vento, grandinate e nubifragi.