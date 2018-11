Maltempo in Sicilia, straripamenti ed evacuazioni nell'Agrigentino

Oltre 50 famiglie sono state evacuate in via precauzionale ad Agrigento per lo straripamento del fiume Akragas nel quartiere del Villaggio Peruzzo: in alcune strade l'acqua è arrivata a circa un metro e mezzo di altezza. Sempre nell'Agrigentino ha straripato anche il fiume Belice: a Menfi alcune persone si sono salvate salendo sui tetti delle abitazioni, e a Montevago i vigili del fuoco hanno salvato 14 persone. Evacuazioni anche a Sciacca.