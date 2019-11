Maltempo in Liguria, chiuse 4 sale operatorie all'ospedale di Sanremo

Quattro sale operatorie sono state chiuse all'ospedale di Sanremo (Imperia) in seguito alle forti piogge che hanno intasato le grondaie esterne per lo scorrimento dell'acqua pluviale del nuovo blocco del Borea. Le infiltrazioni hanno quindi reso inutilizzabili le camere. In caso di urgenze, i pazienti saranno spostati all'ospedale di Imperia. L'Asl 1 della provincia ha dichiarato che martedì l'intero blocco tornerà operativo.