Maltempo in Centro Italia: danni e disagi a Bologna, Rimini e Senigallia

Tromba d'aria a Senigallia - Una tromba d'aria ha provocato danni, nella serata di venerdì, a Senigallia (Ancona), con alberi sradicati e abbattuti e tegole volate via dai tetti. I turisti sono fuggiti dalla spiaggia, per paura della tempesta di sabbia che si è alzata all'improvviso mentre il cielo si oscurava minaccioso. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, in particolare per un grande albero caduto in via Umberto Giordano.



Forte vento e pioggia nel Riminese - Forte vento, con raffiche fino a 100 chilometri orari, e pioggia si sono abbattuti con forza sul Riminese, causando disagi e diversi danni a strutture e cose con alberi caduti e rami spezzati. Diverse le segnalazioni per alberi caduti sulle strade di Riccione, Rimini, Santarcangelo e Bellaria-Igea Marina. A Rimini, in via Tripoli una pianta si è abbattuto sulla strada colpendo un'automobile in transito e bloccando la circolazione. Sulle spiagge della costa riminese il forte vento ha fatto volare via alcuni ombrelloni e alcuni lettini e ha danneggiato alcuni gazebo.