Maltempo, allerta arancione in Calabria e Sicilia

In previsione di un'ondata di maltempo, è stata diramata l'allerta arancione su buona parte della Sicilia e sui settori ionici della Calabria.

"Sono possibili - segnala la Protezione civile - fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti". In seguito a ciò, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha disposto per il 23 novembre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie. Sempre per giovedì, diramata l'allerta gialla su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, sul versante orientale della Sardegna e sui restanti territori di Calabria e Sicilia.