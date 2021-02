Maltempo, frane nel Salernitano: tragedia sfiorata a Pellezzano

Tragedia sfiorata nella frazione Coperchia di Pellezzano, nel Salenitano. Uno smottamento causato dalle forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Campania, ha provocato il distaccamento di una frana dal costone collinare invadendo alcune abitazioni di un palazzo di tre piani, in via Livatino. Per fortuna non ci sono state vittime. Sempre nel salernitano a Ravello è franata una porzione di strada mentre in provincia di Avellino le piogge intense hanno causato allagamenti. A Monteforte Irpino è stata divelta dalle forti raffiche di vento la copertura in lamiera di un centro commerciale