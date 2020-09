Maltempo, due alpinisti bloccati in un bivacco sul Gran Paradiso

Due alpinisti olandesi sono bloccati da venerdì nel bivacco Grappein, a quota 3.100 metri, sul massiccio del Gran Paradiso in Val d'Aosta. Il maltempo non consente loro di rientrare e l'elicottero della Protezione civile non è riuscito ad avvicinarsi a causa del forte vento. Una squadra del soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza è quindi partita a piedi per recuperarli.