Allerta meteo al Nord e in Sardegna: da mercoledì neve anche a bassa quota

Allerta valanghe sull'appennino emiliano - Attesi venti forti o di burrasca, dai quadranti occidentali, dapprima sulla Sardegna in estensione, dalla sera, a Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Il servizio Meteomont dell'Arma dei carabinieri, in collaborazione col servizio meteo dell'Aeronautica, ha emesso una allerta gialla per un possibile distacco di valanghe sull'Appennino emiliano centrale.



La situazione in Liguria - In Liguria allerta gialla su centro e levante, arancione sull'entroterra genovese fino a mercoledì pomeriggio. La nuova perturbazione con il carico di aria fredda coinvolgerà per primi i versanti padani con precipitazioni nevose che, dalle prime ore della notte, potranno coinvolgere anche le zone costiere della parte centrale della regione. A Genova l'Atp, l'Azienda dei trasporti provinciali, ha predisposto l'utilizzo di gomme termiche sui mezzi in strada e l'impiego di piccoli bus.