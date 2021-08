Maltempo, Coldiretti: "Nelle campagne è allarme grandine"

Ansa

E' allarme nelle campagne per l'arrivo di temporali con grandine, il fenomeno meteorologico più temuto in questa fase stagionale "per i danni irreversibili" che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi e alla vendemmia. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'allerta della Protezione civile per rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.