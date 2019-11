Maltempo, Coldiretti: "A novembre sei nubifragi al giorno"

Secondo un'elaborazione della Coldiretti su dati Eswd, a novembre in Italia ci sono stati sei nubifragi al giorno con un numero di tempeste di pioggia, vento, trombe d'aria e grandine pari a più del doppio dello scorso anno (+116%). Intanto la Protezione civile ha lanciato una nuova allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.