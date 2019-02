Maltempo, cade dal tetto e schiaccia il figlio: morto 14enne

Raggi: domani chiuse ville, parchi e cimiteri - Le forti raffiche di vento che hanno sferzato Roma hanno portato alla chiusura, per la giornata di domenica, di parchi, ville storiche e cimiteri. "A seguito dell'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale - si legge infatti in una nota del Campidoglio - per le forti raffiche di vento intervenute nella giornata odierna ed estese, seppure con minore intensità, per la giornata di domani, la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha disposto con Ordinanza Sindacale, per domani, 24 Febbraio, la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri di Roma Capitale. L'obiettivo è di garantire la riapertura in sicurezza".