Maltempo, forti piogge in Brianza alzano i livelli di Seveso e Lambro

"Sabato pomeriggio forti piogge in Brianza hanno di nuovo alzato i livelli di Seveso e Lambro". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore milanese alla protezione civile, Marco Granelli. "La piena del Seveso - aggiunge - è ora su Milano. Attivata la vasca del Seveso". E meno male che MM in 24 ore dal termine dell'esondazione ha svuotato la vasca e in 3 giorni ha riparato il grave danno, facendo in modo di avere la vasca di nuovo pronta. Il Lambro ora ha raggiunto 2.35 a Brugherio e si attende la piena al Parco Lambro. A Ponte Lambro stiamo controllando i livelli di fognatura di via Vittorini, ora bassi e ricettivi. Siamo di fronte a eventi straordinari".