Continua il maltempo, allerta arancione in otto Regioni e gialla in 17

Come da previsioni, pioggia, temporali e vento sono tornati domenica sull'Italia. L'allerta proseguirà per la giornata di lunedì, quando il maltempo si sposterà verso Sud, dopo aver messo in difficoltà le regioni del Nord, tra allagamenti, problemi alla viabilità e alberi abbattuti dal vento. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta arancione sull'intero territorio di Friuli-Venezia Giulia, Toscana e su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise. Allerta gialla in 17 Regioni da Nord a Sud.