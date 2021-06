Maltempo, allerta in Lombardia e Veneto: attivato monitoraggio a Milano

Allerta meteo in Lombardia e Veneto, dove sono attesi forti temporali e rovesci nelle prossime ore, fino alle prime ore di lunedì. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità arancione per il rischio di fenomeni e di criticità gialla per la situazione idrogeologica sul bacino di Milano. Attivato il Centro operativo comunale per il monitoraggio e allertate le squadre della Protezione civile.