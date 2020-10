Maltempo: allerta gialla in Puglia, Calabria e Sicilia

Allerta gialla per il maltempo in Puglia, Calabria e Sicilia. Il Provveditorato ai Lavori pubblici di Venezia ha intanto approvato la procedura d'emergenza per il sollevamento del Mose: le barriere potranno essere alzate dalla misura di 130 centimetri sul medio mare. Forse in funzione già questo sabato, per quando è prevista acqua alta.