Maltempo, allerta della Protezione civile: al Sud temporali e forte vento

Ancora pioggia al Sud.

Una perturbazione sull'Europa orientale continuerà a determinare condizioni di maltempo sull'Italia e in particolare sulle Regioni meridionali del Paese. Previsti rovesci di forte intensità, grandinate e raffiche di vento. Sulla base delle nuove previsioni, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di venerdì allerta gialla in cinque Regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Campania.