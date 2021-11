Maltempo: allerta arancione in Veneto, gialla in altre 5 Regioni

Ansa

In Veneto è scattata l'allerta arancione per il maltempo. Diramata invece l'allerta gialla in altre cinque Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Mentre per il momento è attesa una breve tregua dalle piogge, per mercoledì si prevede l'arrivo sull'Italia di un nuovo ciclone con temporali e freddo. Lunedì sono stati molti gli interventi di protezione civile e vigili del fuoco a Siracusa.