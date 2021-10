Maltempo, allerta arancione in tre Regioni e gialla in altre otto

ansa

E' stata diramata una allerta arancione per il maltempo in Marche, Molise e Puglia e gialla in altre otto Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. Giovedì è stata registrata la prima neve della stagione sul Gran Sasso. La nuova ondata di maltempo fa salire il conto dei danni in un inizio autunno segnato da undici nubifragi al giorno, secondo la Coldiretti.