Maltempo, allerta arancione venerdì su gran parte del Centro-nord

Allerta meteo su gran parte del Centro-Nord nella giornata di venerdì 18 ottobre, quando si attende forte maltempo in Liguria e in alcune zone di Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, dove il livello sarà arancione. Una vasta perturbazione atlantica farà infatti peggiorare le condizioni meteo su queste regioni, con piogge e temporali in estensione dal Nord-Ovest agli altri settori del Settentrione. La Protezione civile nazionale ha quindi lanciato l'avviso di allerta, in vista di possibili criticità idrogeologiche e idrauliche nelle zone più colpite.