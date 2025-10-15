Maltempo, allerta arancione nel Brindisino: scuole chiuse in diversi Comuni

In diversi Comuni della provincia di Brindisi giovedì saranno chiuse le scuole dopo che la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali. L'allerta riguarda tre aree della Puglia: Centrale Adriatica, Salento e Bacini del Lato e del Lenne. Lezioni sospese, tra gli altri, a Oria, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna. In diverse altre città, tra cui il capoluogo di provincia, Brindisi, saranno attivati i Centri operativi comunali per monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo.