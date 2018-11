Maltempo, allagamenti e frane a Genova: frazione isolata | Un disperso

Le forti piogge che hanno colpito Genova nelle ultime 24 ore hanno provocato piccole frane e smottamenti. In Val Varenna, sulle alture del capoluogo, la frazione di San Carlo di Cese, dove vivono circa 300 persone, è rimasta in parte isolata per il cedimento della strada carrabile che la collega alla città. Dopo ore di lavoro, i tecnici sono riusciti a mettere in sicurezza un passaggio per consentire almeno il collegamento pedonale.