Maltempo a Roma, intrappolate in un seminterrato allagato: salvate due ragazze

Due ragazze, rimaste intrappolate in un appartamento allagato al piano seminterrato, sono state salvate nella notte a Roma. È accaduto intorno alle 2.30 in via di Trigoria. Sul posto i vigili del fuoco, anche con i sommozzatori, e la polizia. Le due ragazze, di 21 e 24 anni, non riuscivano a uscire a causa dell'acqua che era arrivata a raggiungere circa 50 centimetri dal soffitto. I pompieri hanno tagliato le inferriate e le hanno raggiunte. Sono state affidate al 118 in stato di ipotermia. Soccorsi anche due camionisti, rimasti bloccati in via Ardeatina allagata. Più di 100 gli interventi della polizia locale.