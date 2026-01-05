Maltempo a Roma, intrappolate in un seminterrato allagato: salvate due ragazze

Maltempo a Roma, crolla pino di 20 metri ai Fori Imperiali
Soccorsi anche due camionisti, rimasti bloccati in via Ardeatina allagata. Più di 100 interventi della polizia locale
Due ragazze, rimaste intrappolate in un appartamento allagato al piano seminterrato, sono state salvate nella notte a Roma. È accaduto intorno alle 2.30 in via di Trigoria. Sul posto i vigili del fuoco, anche con i sommozzatori, e la polizia. Le due ragazze, di 21 e 24 anni, non riuscivano a uscire a causa dell'acqua che era arrivata a raggiungere circa 50 centimetri dal soffitto. I pompieri hanno tagliato le inferriate e le hanno raggiunte. Sono state affidate al 118 in stato di ipotermia. Soccorsi anche due camionisti, rimasti bloccati in via Ardeatina allagata. Più di 100 gli interventi della polizia locale.
Intervento all'alba dei Vigili del fuoco in via Ardeatina a Roma per soccorrere due camionisti rimasti intrappolati all'interno dei loro mezzi a causa dell'allagamento della strada dovuto al maltempo. I Vigili del fuoco del distaccamento Tuscolano 2 e del nucleo speleo alpino fluviale hanno raggiunto i due camionisti e sono riusciti a recuperarli.
Più di un centinaio gli interventi della Polizia locale a Roma a causa del maltempo. A Bel Poggio pattuglie impegnate per la messa in sicurezza dell'area a causa dell'esondazione di un torrente. A causa del maltempo che sta interessando la Capitale, con forti temporali, la Polizia Locale di Roma è impegnata in diverse zone del territorio per garantire la sicurezza e la viabilità. Si registrano, già a partire dalla notte, più di un centinaio di interventi da parte delle pattuglie per messa in sicurezza, viabilità, chiusure stradali temporanee e rilievo di incidenti stradali.
In particolare, nel III Municipio, si segnala l'esondazione di un torrente in via Lello Maddaleno, che ha reso necessaria la chiusura del ponte di accesso al quartiere di Bel Poggio. Sul posto sono intervenute pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale, insieme alla Protezione Civile, per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della circolazione.
Ulteriori interventi di rilievo nelle ultime ore hanno visto impegnate le pattuglie in chiusure provvisorie o restringimenti di carreggiata per motivi di sicurezza, a causa di allagamenti o caduta di rami. Tra queste, via Collatina, nel tratto compreso tra via Emilio Longoni e via Giovanni Capranesi, via Carlo Calisse, viale Jonio, via della Bufalotta, in corrispondenza di via Casal Boccone. La Polizia locale raccomanda la massima prudenza alla guida.
Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore, un pino di oltre 20 metri è crollato a via dei Fori Imperiali, nella zona del Colosseo. L'albero è caduto all'altezza del punto informativo turistico, vicino agli ingressi della stazione della metro C, a un centinaio di metri da largo Corrado Ricci e dalla Torre dei Conti. Sul posto la polizia Locale e i Vigili del fuoco che hanno transennato l'area. Non risulterebbero feriti.
A causa del maltempo che in queste ore sta colpendo il Lazio è al momento sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria regionale Roma-Castelli Romani a Ciampino dove si sono registrati danni. I treni Regionali, fa sapere Trenitalia, possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni.