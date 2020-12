Maltempo, 3mila interventi dei vigili del fuoco da inizio emergenza: 1.400 solo in Veneto

Non cessa il lavoro dei vigili del fuoco per il maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale e in particolare il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, la Campania e la Sicilia. Sono 3mila gli interventi effettuati da inizio emergenza su tutto il territorio nazionale. In particolare, in Veneto sono stati più di 1.400, 325 vigili del fuoco al lavoro tra Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia: 99 persone evacuate.

In Emilia-Romagna 507 gli interventi: 375 nella sola provincia di Modena, dove le sezioni operative e i mezzi anfibi hanno evacuato 332 persone nelle zone colpite dall'esondazione del Panaro. Sono 160 i vigili del fuoco al lavoro con i rinforzi giunti da Toscana, Piemonte e Lombardia.

Ancora, 300 interventi in Friuli Venezia Giulia: il picco di alta del fiume Tagliamento - rendono noto i pompieri - non ha creato disagi, solo alcuni allagamenti in provincia di Pordenone dove e' stata evacuata una persona. Per le forti piogge anche in Campania e in Sicilia i vigili del fuoco hanno effettuato 350 interventi.