Malta, libero su cauzione il 15enne italiano arrestato per procurato allarme

Su indicazione del ministro Antonio Tajani, il caso è stato seguito fin dall'inizio dalla Farnesina in stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Malta, che ha effettuato diverse visite consolari al ragazzo durante il periodo di detenzione, fornito assistenza alla famiglia e partecipato a tutte le fasi processuali. Il 5 novembre l'ambasciatrice d'Italia a Malta Valentina Setta aveva sollevato nuovamente il caso in un incontro con il ministro dell'Interno maltese Glenn Bedingfield. La Farnesina ha affermato che continuerà a seguire la vicenda sul piano giudiziario, assicurando il massimo sostegno al connazionale e ai suoi familiari.