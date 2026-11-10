Era detenuto da maggio

Malta, libero su cauzione il 15enne italiano arrestato per procurato allarme

La Farnesina ha comunicato di aver fornito puntuale assistenza alla famiglia e partecipato a tutte le fasi processuali

10 Nov 2026 - 16:00
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È stato rilasciato su cauzione il 15enne italiano arrestato a Malta il 25 maggio dopo un procurato allarme nel suo istituto scolastico. La decisione delle autorità giudiziaria maltese è stata resa nota dal ministero degli Esteri in un comunicato. Il ragazzo dovrebbe fare presto rientro a casa dei genitori a Malta, e poi potrà riprendere a frequentare regolarmente la scuola.

L’arresto del minorenne di origine barese era scattato dopo che il giovane, secondo l’accusa, aveva lanciato un falso allarme bomba all’interno del proprio istituto scolastico. Ad agosto, il padre del ragazzo aveva denunciato la detenzione in stato d'isolamento del figlio, in condizioni disumane, che lo avrebbero portato a commettere atti autolesionisti.

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Su indicazione del ministro Antonio Tajani, il caso è stato seguito fin dall'inizio dalla Farnesina in stretto raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Malta, che ha effettuato diverse visite consolari al ragazzo durante il periodo di detenzione, fornito assistenza alla famiglia e partecipato a tutte le fasi processuali. Il 5 novembre l'ambasciatrice d'Italia a Malta Valentina Setta aveva sollevato nuovamente il caso in un incontro con il ministro dell'Interno maltese Glenn Bedingfield. La Farnesina ha affermato che continuerà a seguire la vicenda sul piano giudiziario, assicurando il massimo sostegno al connazionale e ai suoi familiari.

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