Malore per sei membri dell'equipaggio: volo per gli Usa dirottato a Dublino
L'episodio è stato rilanciato da vari siti focalizzati su aviazione e voli. La compagnia aerea avrebbe citato un "odore sgradevole a bordo"
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Un malore improvviso, con vertigini o altri malesseri generali, per quasi tutto l'equipaggio. Che ha costretto a un atterraggio di emergenza. È quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio, sul volo transatlantico AA719 decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Philadelphia, Pennsylvania. Lo riportano vari siti specializzati su aviazione e viaggi, tra cui Simple Flying, secondo cui il Boeing 787-9 Dreamliner della American Airlines si sarebbe diretto a Dublino per fornire assistenza agli assistenti di volo colpiti dai malori.
L'episodio
Il volo era partito da circa tre ore, intorno alle 12.40, quando improvvisamente i piloti hanno deciso di dirottare l'aereo verso Dublino, comunicando al controllo del traffico aereo un'emergenza medica non specificata a bordo. A quanto si apprende, sei dei nove assistenti di volo in servizio a bordo del 787 hanno riferito di essersi sentiti male, con sintomi diversi. In una dichiarazione rilasciata a Simple Flying, la compagnia aerea ha citato un "odore sgradevole a bordo" e ha affermato che l'aereo una volta atterrato è stato raggiunto dai paramedici. Anche un passeggero sarebbe stato visitato.
Problema tecnico?
L'aereo è atterrato in sicurezza sulla pista 28L di Dublino circa sei ore dopo la partenza da Roma ed è stato accolto al gate da squadre di soccorso medico. American Airlines ha dichiarato che a bordo c'erano in totale 12 membri dell'equipaggio (nove assistenti di volo e tre piloti) e 281 passeggeri, ai quali è stato offerto un alloggio per la notte. Dopodiché sono stati fatti risalire su vari voli il giorno successivo. Il portale Simple Flying, tuttavia, avanza l'ipotesi secondo cui dietro al malore dell'equipaggio potrebbe nascondersi una ragione di natura tecnica relativa al modello di aereo. Il 787 Dreamliner utilizza compressori elettrici per aspirare aria esterna attraverso apposite prese d'aria e gli episodi di emissione di fumi sarebbero all'ordine del giorno. Altre opzioni potrebbero riguardare guasti elettrici, malfunzionamenti delle attrezzature di bordo o fuoriuscite di sostanze chimiche durante le pulizie.