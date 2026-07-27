Malore per sei membri dell'equipaggio: volo per gli Usa dirottato a Dublino

L'aereo è atterrato in sicurezza sulla pista 28L di Dublino circa sei ore dopo la partenza da Roma ed è stato accolto al gate da squadre di soccorso medico. American Airlines ha dichiarato che a bordo c'erano in totale 12 membri dell'equipaggio (nove assistenti di volo e tre piloti) e 281 passeggeri, ai quali è stato offerto un alloggio per la notte. Dopodiché sono stati fatti risalire su vari voli il giorno successivo. Il portale Simple Flying, tuttavia, avanza l'ipotesi secondo cui dietro al malore dell'equipaggio potrebbe nascondersi una ragione di natura tecnica relativa al modello di aereo. Il 787 Dreamliner utilizza compressori elettrici per aspirare aria esterna attraverso apposite prese d'aria e gli episodi di emissione di fumi sarebbero all'ordine del giorno. Altre opzioni potrebbero riguardare guasti elettrici, malfunzionamenti delle attrezzature di bordo o fuoriuscite di sostanze chimiche durante le pulizie.