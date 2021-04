Magrini (Aifa): vaccino Johnson&Johnson alla fascia anziana

Dopo l'interlocuzione tra Ema e Fda sui rischi e sui benefici del vaccino Johnson&Johnson, il direttore generale dell'Aifa annuncia che le spedizioni riprenderanno anche in Italia e che le somministrazioni saranno eseguite sulla popolazione anziana. "L'Ema e l'Fda hanno concluso che i rari casi di trombosi sono al limite della valutabilità. Il vaccino è per tutti e l'Italia lo colloca in fascia anziana dove i benefici sono maggiori", spiega Magrini.