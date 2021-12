Magrini (Aifa): "Da inizio 2022 disponibili Novavax e Velneva"

Ansa

"Per i vaccini anti-Covid Novavax e Valneva è attesa la valutazione di questa settimana da parte di Ema per il primo e poi a breve per il secondo. Nei primi mesi del prossimo anno potremmo avere la disponibilità di questi vaccini". Lo ha detto il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, per il quale "è bene che vi sia un'ulteriore offerta vaccinale per gli ingiustificati scettici".