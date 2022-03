Mafia, droga ed estorsioni ai danni di commercianti del Catanese: 10 arresti

L'operazione "The Gift" - L’indagine, denominata “The Gift”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e condotta dai carabinieri di Misterbianco dall’ottobre al dicembre 2020, ha consentito di accertare una serie estorsioni, con metodo mafioso, ai danni del titolare di un'autocarrozzeria e di una concessionaria di automobili del comune di Misterbianco.

Le estorsioni venivano poste in essere al fine di mantenere alcuni detenuti in carcere, nonché per garantire “protezione” alle attività commerciali prese di mira, a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro (regalo) da versare con cadenza mensile. I risultati delle indagini hanno permesso di quantificare gli illeciti proventi, per circa 5.200 euro, derivanti dalle attività estorsive.