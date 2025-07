Macerata, operaio muore per un malore mentre lavora alla rete ferroviaria

Un operaio è morto causa di malore mentre lavorava sui binari della ferrovia a Sforzacosta (Macerata). L'uomo, di circa 50 anni, si è sentito male poco prima delle 12 mentre stava lavorando all'elettrificazione della rete ferroviaria. La linea Macerata-Albacina, infatti, durante l'estate è stata sospesa per permettere lo svolgimento dei lavori. Per lui non c'è stato nulla da fare e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia e il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda sanitaria territoriale.