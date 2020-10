Macerata, "Le stanze del mio hotel gratis a chi prenota anche la cena: può restare nel ristorante dopo le 18"

Forse è l'uovo di Colombo . Non c'entra nulla con il menù che gli ospiti troveranno a cena e non rischia - almeno così sembra - di trasformarsi in una frittata. Anzi, la proposta di questo albergatore do Monte San Giusto (Mc) , promette di diventare un'opportunità per i ristoratori in tempo di Covid e in tempo di serrate anticipate. Simone Iuvalè ha deciso che ospiterà gratis in albergo le persone che vogliono anche fermarsi a cena.

La proposta "fuori orario" - Una provocazione ma anche una interessante idea del titolare dell'hotel maceratese. In effetti, il nuovo decreto anti-Covid in vigore da oggi chiude i ristoranti alle 18, ma permette agli albergatori di far cenare i loro clienti senza limite d'orario. e allora da stasera - come racconta all'inviato di News Mediaset - "qui si pagherà solo il conto della cena e Il pernottamento sarà gratuito".

Un'idea scacciacrisi - Una specie di lasciapassare per poter accedere al ristorante pizzeria dell’albergo. Iuvalè racconta che si era appena rialzato come imprenditore dopo le restrizioni e la crisi per Il lockdown. Aveva rispettato tutti i protocolli, sanificando la struttura con tanto di certificazione. Tanti i soldi spesi per mettersi in regola ma in questi giorni sono arrivate molte disdette. Una pioggia di disdette che gli avrebbero procurato un danno economico di oltre 500mila euro. Poi, quell'idea all'improvviso.... E chissà che non sia la soluzione vincente, "regolare" e condivisa.