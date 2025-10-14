Macerata, aggredisce la moglie e ferisce un carabiniere: arrestato

A Tolentino (Macerata) un 50enne è stato arrestato per aver aggredito e strattonato la moglie. L'uomo, originario della Tunisia e residente fuori città, è stato visto attorno l'una di notte usare violenza contro la donna nei pressi del comando dei carabinieri, allertati poi da alcuni cittadini. Era in evidente stato di alterazione psicofisica e, durante i tentativi di calmarlo, ha aggredito uno dei militari giunti sul posto. Fermato, l'uomo è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata dove è emerso avere un tasso alcolemico di 1,60 grammi di alcol per litro. Le accuse nei suoi confronti sono lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il carabiniere ferito è stato giudicato guaribile in 30 giorni.