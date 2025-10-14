Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
a tolentino

Macerata, aggredisce la moglie e ferisce un carabiniere: arrestato

14 Ott 2025 - 00:59
© Carabinieri

© Carabinieri

A Tolentino (Macerata) un 50enne è stato arrestato per aver aggredito e strattonato la moglie. L'uomo, originario della Tunisia e residente fuori città, è stato visto attorno l'una di notte usare violenza contro la donna nei pressi del comando dei carabinieri, allertati poi da alcuni cittadini. Era in evidente stato di alterazione psicofisica e, durante i tentativi di calmarlo, ha aggredito uno dei militari giunti sul posto. Fermato, l'uomo è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata dove è emerso avere un tasso alcolemico di 1,60 grammi di alcol per litro. Le accuse nei suoi confronti sono lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il carabiniere ferito è stato giudicato guaribile in 30 giorni.

macerata