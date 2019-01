Luigi De Magistris contro Annalisa Chirico: botta-risposta a #CR4

Non si placano le discussioni intorno alla cena di beneficenza organizzata a Roma da Annalisa Chirico, la giornalista de Il Foglio, tramite la sua associazione “Fino a Prova Contraria”. Ospite da Piero Chiambretti a "#CR4-La Repubblica delle Donne", la Chirico ha avuto un acceso battibecco con Luigi De Magistris, sindaco di Napoli in collegamento con il programma, e soprattutto non invitato alla cena, che aveva come tema centrale la giustizia.



Perché non è stato invitato? “Perché secondo me il sindaco non rappresenta un rapporto sano tra giustizia e politica” ha detto la giornalista riferendosi alla ex attività di magistrato, che sarebbe conflittuale con quella odierna di primo cittadino. Piccatissima la risposta di De Magistris: “Io sono una vittima del sistema, mi è stata strappata la toga. Lei è un ignorante, continui pure a non invitarmi alle sue cene”.