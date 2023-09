Lucca, turista scomparso ritrovato senza vita in un dirupo

L'escursionista scomparso a Lucca, sulle Alpi Apuane, è stato trovato morto in un dirupo.

Si tratta di un 30enne svizzero di cui si erano persi i contatti lunedì mattina e che aveva annunciato di voler raggiungere il Monte Forato partendo da Gallicano. Poi non aveva dato più sue notizie e nella notte erano scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e di diverse altre squadre specializzate nel soccorso in montagna. Martedì mattina il corpo dell'uomo è stato rinvenuto in fondo a un dirupo di circa 350 metri, sulle pendici della Pania Secca, nell'area di Canal Strimpello.