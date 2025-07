Lucca, pedopornografia: migliaia di file anche con bambini di 4 anni, arrestato 56enne

La polizia ha arrestato un 56enne lucchese, trovato in possesso di migliaia di file di natura pornografica, realizzati con l'utilizzo di minori di 18 anni, alcuni dei quali di soli 4 anni. L'attività è stata avviata dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze, a seguito di decine di segnalazioni pervenute in ambito di cooperazione internazionale di polizia, relative a molteplici operazioni di upload di materiale pedopornografico, raffigurante minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni, effettuate su diverse piattaforme da vari profili social. Gli investigatori hanno accertato che tutti gli account risultavano riconducibili allo stesso utente, identificato nel 56enne.