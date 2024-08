Lucca, 29enne muore annegato dopo un tuffo nel fiume Serchio

Si è tuffato nelle acque del fiume Serchio, non distante dal centro di Lucca in cerca di refrigerio, ma non è più riemerso. È morto così un 29enne tunisino che, in compagnia di un gruppo di nordafricani, da sabato bivaccava sotto un ponte del fiume. Domenica mattina l'uomo era andato assieme a un amico sulle sponde del Serchio. I due si sono tuffati in acqua intorno alle 10: quando l'amico non lo ha visto riemergere ha lanciato l'allarme. Quando polizia e vigili del fuoco sono intervenuti a Nave, una zona piuttosto frequentata, distante circa 3 chilometri dal centro storico di Lucca, per l'uomo non c'era ormai nulla da fare.