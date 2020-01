Lotteria Italia, venduti 6,7 milioni di biglietti: mai così pochi

Per la Lotteria Italia di quest'anno sono stati venduti appena 6,7 milioni di biglietti. Si tratta del peggior risultato in termini di vendita dei tagliandi per quella che da sempre viene considerata la Lotteria più popolare del Paese. Il record negativo risaliva al 2012, quando i biglietti venduti furono 6,9 milioni. L'estrazione è prevista per il 6 gennaio e il primo premio ammonta a cinque milioni di euro.