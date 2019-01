Lotteria Italia, la fortuna bacia il Sud: vinti nel Salernitano i 5 milioni di euro

Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P386971 venduto a Torino e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500mila euro va al tagliando F075026 venduto a Fabro (TR).



Festa sulla Salerno-Reggio Calabria - Per il secondo anno consecutivo, il biglietto del primo premio arriva da un'area di servizio, questa volta sulla A3 Salerno-Reggio Calabria. Nel 2018 a festeggiare fu, invece, l'Autogrill La Macchia Ovest di Anagni, nel Frusinate. Difficile, ancora una volta, la caccia al vincitore ma intanto l'area di servizio può cominciare a stappare lo spumante per festeggiare la vincita milionaria. "Abbiano venduto molti biglietti della serie vincente proprio negli ultimi giorni - dicono emozionati Giovanni e Fabio, addetti alla ristorazione dell'area di servizio Sala Consilina Est - e anche un biglietto che ha vinto 50mila euro. Naturalmente, non possiamo sapere chi ha vinto dal momento che nell'area di servizio sostano molte persone".



Nei premi di seconda categoria dominano Roma e Milano - A Sala Consilina e Napoli arrivano anche due dei 50 premi di seconda categoria, quelli da 50mila euro, dove a dominare è invece la Capitale. Roma e provincia si portano a casa 13 premi, quattro in più di Milano e hinterland da dove arrivano 9 dei 50 biglietti. Sul podio delle regioni più fortunate c'è, infine, l'Emilia Romagna che si consola con 6 tagliandi di seconda categoria. I vincitori avranno ora 180 giorni per riscuotere i premi, per evitare clamorose dimenticanze come quella del 2009 quando non venne ritirato addirittura il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma e rimesso poi in palio l'anno successivo. Dal 2002 non sono stati riscossi premi per oltre 27,2 milioni di euro.