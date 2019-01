Lotteria Italia, estratti i primi 5 biglietti vincenti: atteso l'abbinamento ai premi

Sono stati estratti i cinque biglietti di Prima categoria della Lotteria Italia. I biglietti, però, non sono ancora stati abbinati ai premi. Tre su cinque sono stati venduti in Campania, a Napoli, Sala Consilina (Salerno) e Pompei (Napoli). Gli altri due a Fabro (Terni) e Torino. Ecco i numeri: E265607 venduto a Pompei (NA) - Via Roma 59; E449246 a Napoli - Piazza Principe Umberto; P386971 a Torino - Corso Traiano 158; G154304 a Sala Consilina (SA) - A03 SA-RC; F075026 a Fabro (TR) - A1 MI-NA.