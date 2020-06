Lory Del Santo ricorda il figlio: "Credo avesse delle visioni" 

Lory Del Santo ricorda il figlio Loren che si è tolto la vita all'età di 19 anni. A "Live - Non è la d'Urso" l'attrice rivela: "Credo avesse delle visioni" e mostra un foglio ritrovato tra le cose del 19enne. "Scriveva delle piccole note e poi le cancellava. Scriveva che la morte era un archivio, poi ci sarebbe stata la rinascita. Queste cose - spiega Del Santo - mi hanno aperto un mondo".

L'attrice e regista si apre ai ricordi e racconta, nel salotto di Barbara d'Urso, il rapporto che aveva con Loren rivelando che non è mai stato "molto affettuoso" nei suoi confronti. "Il primo bacio spontaneo me l'ha dato quando aveva 15 anni, mi sono messa a piangere - continua Del Santo - ero così felice di quel bacio".

Durante il corso dell'intervista Lory ha anche parlato del padre di Loren, un uomo con il quale ha avuto una relazione durata tre mesi e che ha saputo solo in un secondo momento dell'esistenza del figlio. Lory racconta, infatti, che dopo qualche anno dalla nascita del suo secondogenito il padre di Loren si presentò nel suo ufficio a Milano chiedendole se fosse vero che avevano avuto un figlio insieme. "Gli chiesi che intenzioni avesse: se fosse rimasto come padre ne sarei stata felice - racconta Del Santo - altrimenti avremmo desistito perché non volevo turbare Loren". Il papà del ragazzo, però, non si è mai presentato, il giorno successivo, all'appuntamento fissato con l'attrice: "Non l'ho mai più visto in vita mia", ha concluso Lory.