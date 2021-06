Yara, Bossetti: "Sono disperato ma innocente, continuerò a lottare"

ansa

Dal carcere dove sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti continua a dichiararsi innocente. "L'ho pochi giorni fa, trovandolo molto ma molto provato - ha detto uno dei suoi legali -. Ha detto di essere disperato e di non sapere più cosa fare. Ma aggiunto di non voler smettere mai di lottare perché è innocente". "Lo faccio per me, per i miei figli e perché so che Yara non ha avuto giustizia" avrebbe aggiunto Bossetti.