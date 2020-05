Virus, in Lombardia calo decessi e ricoveri: a Milano 177 nuovi casi

Sono 737 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte dei 598 registrati ieri, ma calano i decessi, ieri 88 contro i 93 del giorno prima. In totale i positivi sono 76.469, le vittime 13.860. Calano ancora i ricoveri in intensiva, ieri scesi a 42, arrivando a 563, mentre il giorno prima erano calati di 29. Nella provincia Milano sono stati registrati 19.701 casi positivi (+364), in aumento su ieri, di cui 8.335 (+177) a Milano città.