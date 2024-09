Sindacalista assolto da violenza, la ex hostess che lo ha denunciato: "Mi palpeggiava, raggelata dalla paura"

La stessa Corte, nelle cinque pagine di motivazioni chiarisce che in questo caso mancano i "requisiti" della "violenza, minaccia o abuso di autorità" per configurare il reato di violenza sessuale e che "la qualifica e il ruolo rivestito dall'imputato non comportavano, in concreto, alcuna supremazia" nei confronti della donna. Alla domanda sui tempi di reazione, determinanti per l'assoluzione del sindacalista, la donna dice di non avere avuto un cronometro in mano. "Come ho detto al giudice penso che il tutto sia avvenuto in 20-30 secondi, non di più. Se durante quell'incontro lui voleva fare altro perché non l'ha esplicitato prima?", conclude.