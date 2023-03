Varese, violenza sessuale su due ragazze: assolti i due imputati

Il Tribunale di Varese ha assolto, per non aver commesso il fatto, due giovani arrestati con l'accusa di aver violentato e aggredito, la sera del 3 dicembre 2021, due ragazze di 22 anni.

La prima su un convoglio Trenord della tratta Milano Cadorna - Varese Nord, la seconda all'interno della stazione di Venegono Inferiore. Il pm Lorenzo dalla Palma aveva chiesto 8 anni e 1 mese per uno dei due imputati, 22 anni, e 9 anni per l'altro, un 27enne. I due ragazzi si trovavano in carcere da circa un anno e tre mesi.