Varese, usa droga dello stupro a festa: denunciato 24enne

La polizia ha denunciato un ragazzo di 24 anni sospettato di aver messo la "droga dello stupro" in alcuni cocktail, durante una festa privata, lo scorso fine settimana a Induno Olona, in provincia di Varese. Utilizzando una siringa senza ago, a quanto emerso, il giovane avrebbe fatto finire in ospedale due ragazze, di cui una in coma, ma fortunatamente oggi in via di ripresa e non più in pericolo di vita.