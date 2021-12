Varese, truffe: confiscati beni di lusso per oltre un milione di euro

tgcom24

La guardia di finanza di Varese ha confiscato beni di lusso e denaro per 1,2 milioni di euro a un uomo di 34 anni, di Pieve Fissiraga (Lodi), arrestato per una serie di truffe transnazionali. Il 34enne ha sottratto denaro a ignari clienti che gli avevano consegnato somme di denaro in valuta straniera che poi i truffatori, in lussuose hall di albergo, fingevano di restituire in valigette piene di soldi falsi.