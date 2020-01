Varese, morti in corsia: Cazzaniga torna in carcere

Leonardo Cazzaniga, ex viceprimario del pronto soccorso di Saronno (Varese) a processo per 14 omicidi, attenderà la sentenza in carcere. Lo ha deciso la Cassazione accogliendo il ricorso della Procura di Busto Arsizio contro la decisione del Tribunale che, a settembre, gli aveva concesso i domiciliari. Il verdetto della Corte d'Assise su Cazzaniga è atteso per lunedì 27 gennaio.