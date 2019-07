Varese, carabiniere fuori servizio sventa una rapina

Un carabiniere che aveva da poco terminato il servizio ha sventato una rapina a un distributore di benzina, nel Varesotto. Il militare era a bordo della sua auto quando ha notato due maxi scooter, con le targhe coperte, guidati da due conducenti con caschi integrali. Dopo aver allertato la centrale ha visto che i due stavano per entrare in azione e ha posizionato la propria auto davanti alle moto scendendo dal mezzo e mettendo in fuga i banditi.