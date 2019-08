Varese, cadavere di una ventenne trovato in un campo

Il cadavere di una ragazza romena di 20 anni è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di lunedì in un campo a Busto Arsizio, nel Varesotto. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dal proprietario dell'area mentre falciava l'erba. Ancora ignota della la causa della morte della giovane, che aveva con sé i documenti ma il cui volto è irriconoscibile. A quanto pare nessuno aveva dato l'allarme per la sua scomparsa.