Varese, cadavere di una donna in un container: si indaga per omicidio

ansa

Il cadavere di una donna di origine straniera è stato ritrovato all'interno di un container in un cantiere edile di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Dalle indagini è emerso che l'assassinio sarebbe maturato all'interno di una comunità di senzatetto con problemi di dipendenza da alcol e droga.